Пятибратов: Все в раздевалке злые и понимают, что своими ошибками дали сопернику шанс на победу

Главный тренерпрокомментировал поражение команды в матче 24‑го тура РПЛ против(1:3).

«Как боролись, так и продолжать бороться, искать свои моменты. Сегодня праздник у соперника, думаю, и у нас скоро будет праздник. Все в раздевалке злые, все понимают, что мы своими ошибками дали сопернику шанс на победу, он им воспользовался.

Один гол забили с пенальти. Другой — хороший трудовой гол, его отменили. Команда бьется, сражается, пока этого мало, чтобы в РПЛ побеждать. Будем работать.

Незасчитанный гол "Факела", думаю, стал ключевым моментом. Когда мы третий пропустили, соперник на кураже начал работать, мы немного сломались. Не совсем правильно реагировали на решения арбитра. Я имею в виду эмоциональный момент, который помешал более хладнокровно играть в футбол. Это реакция организма, человек себя защищает, ищет, что бы могло ему помочь, но нам нужно было оставаться хладнокровными и гнуть свою линию. Первый тайм мы агрессивно играли, был нормальный футбол, потом немного подломились», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Таким образом, «Оренбург» смог набрать 36 очков и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице. У «Факела» осталось 18 пунктов и 14-я строчка.