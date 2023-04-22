Клаудиньо: Не думаю о сборной России, моя цель — играть за Бразилию

Полузащитник «Зенита»заявил, что не собирается играть за сборную

Как известно, в феврале Клаудиньо и Малком получили российские паспорта.

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в российскую команду. Есть много талантливых и качественных российских футболистов, достойных играть за национальную команду.

Игра за сборную Бразилии остается моей целью. Я уверен, что все зависит только от меня и от того, как я проявлю себя, выступая за клуб. Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду, и я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной», — приводит слова Клаудиньо «Р-Спорт».