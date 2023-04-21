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    Райс о победе «Вест Хэма»: Это была лучшая ночь для клуба, я был счастлив забить гол

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Вест Хэм Гент
    Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс оценил игру своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с «Гентом» (4:1).

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    «Я не могу выразить это словами. Еще один полуфинал. Это была лучшая ночь для клуба.

    В последних двух играх мы начинали не лучшим образом, ожидая, когда команды забьют, чтобы потом отреагировать. Но когда мы забили тот гол, мы почувствовали кайф и энергию. Во втором тайме их могло быть шесть или семь.

    Я был так счастлив забить гол, это было особенным. Давайте продолжим. Мы хотим пройти еще дальше.

    Очевидно, что у болельщиков "Вест Хэма" было не так много поводов для радости в этом сезоне, но сегодня они будут счастливы, и улыбка на их лицах просто невероятна», — приводит слова Райса BT Sport.

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