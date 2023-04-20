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    «Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в полуфинал Лиги Европы

    «Спортинг» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Ювентус» и «Спортинг» разошлись миром (1:1). По итогам двух встреч туринский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    Первый гол забили гости уже на 9-й минуте встречи. Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо пробил из пределов штрафной и попал в нижний левый угол ворот.

    На 20-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота туринцев. Нападающий «Спортинга» Маркус Эдвардс уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Спортинг — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Адриен Рабьо (9'), 1:1 Маркус Эдвардс (пенальти) (20') Спортинг: Антонио Адан, Ousmane Diomande, Себастьян Коатес, Гонсалу Инасиу (Матеус, 81'), Рикарду Эсгаю, Мануэль Угарте, Хидемаса Морита, Нуну Сантуш (Arthur Gomes, 87'), Маркус Эдвардс, Педро Гонсалвес, Francisco Trincao (Youssef Chermiti, 81') Ювентус: Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 71'), Анхель Ди Мария, Федерико Кьеза (Филип Костич, 78'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Поль Погба, 72'), Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Бремер, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Мануэль Угарте (24'), Федерико Гатти (83'), Поль Погба (89'), Маркус Эдвардс (90 + 3')

    По итогам двух встреч между «Ювентусом» и «Спортингом» (1:0 и 1:1) туринская команда вышла в полуфинал Лиги Европы. Следующий матч команда сыграет 23 апреля против «Наполи» в Серии А.

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