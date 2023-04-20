«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Фейеноорда» на ответный матч 1/4 Лиги Европы. В первой встрече победил «Фейеноорд» (1:0).

«Рома»: Патрисиу, Спинаццола, Манчини, Д. Льоренте, Смоллинг, Залевски, Пеллегрини, Вейналдум, Матич, Кристанте, Белотти.

«Фейеноорд»: Бейлов, Хартман, Траунер, Ганцко, Гертрейда, Кекчю, Виффер, С. Шиманьски, Идрисси, Хименес, Джаханбахш.

Котировки на победу в основное время составляют 1.79 и 5.00 соответственно. При этом на проход «Фейеноорда» в полуфинал коэффициенты меньше — 2.20 и 1.71. В прогнозе от LiveSport эксперты делают ставку на низкую результативность и борьбу до самого конца.

На LiveCup можно отслеживать составы, голы и статистику матча.