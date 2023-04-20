Эриксен о матче с «Севильей»: Это будет очень большая игра

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал предстоящий матч с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Это будет очень большая игра, я действительно с нетерпением жду её. Нас ждёт хорошее поле, хороший стадион и хорошая погода, условия просто идеальные.

Мы все хотим играть на больших стадионах, с большим количеством болельщиков, это определённо улучшает атмосферу и футбол. Я думаю, что каждый футболист мечтает играть в таких матчах против крупных команд. Это определённо одна из игр, которую я с нетерпением жду.

Чувствую ли я на себе дополнительную ответственность, учитывая мой опыт? Не думаю, что в этом плане игра будет сильно отличаться от обычных. Все в нашей команде проходили через многое раньше, я думаю, что каждый игрок знает, что делать. Если кому-нибудь понадобится совет, он, вероятно, спросит меня или кого-то другого, но я думаю, мы будем готовы», — приводит слова Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч состоится 20 апреля в 22:00 мск. Результат первой встречи 2:2.