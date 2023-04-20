ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов?
  • 21:25
    • Кьеза, Ди Мария и Влахович в старте «Ювентуса» на матч со «Спортингом»
    Все новости спорта

    Эриксен о матче с «Севильей»: Это будет очень большая игра

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Севилья
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал предстоящий матч с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.

    Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен

    «Это будет очень большая игра, я действительно с нетерпением жду её. Нас ждёт хорошее поле, хороший стадион и хорошая погода, условия просто идеальные.

    Мы все хотим играть на больших стадионах, с большим количеством болельщиков, это определённо улучшает атмосферу и футбол. Я думаю, что каждый футболист мечтает играть в таких матчах против крупных команд. Это определённо одна из игр, которую я с нетерпением жду.

    Чувствую ли я на себе дополнительную ответственность, учитывая мой опыт? Не думаю, что в этом плане игра будет сильно отличаться от обычных. Все в нашей команде проходили через многое раньше, я думаю, что каждый игрок знает, что делать. Если кому-нибудь понадобится совет, он, вероятно, спросит меня или кого-то другого, но я думаю, мы будем готовы», — приводит слова Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

    Матч состоится 20 апреля в 22:00 мск. Результат первой встречи 2:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Все может решиться в дополнительное время
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Голов будет много, а туринцы добудут викторию!
  • «Спортинг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры