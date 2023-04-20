Быстров о «Спартаке» в игре с «Акроном»: Великие приехали на спущенных ногах

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал сенсационное поражение красно-белых от тольяттинского(1:2) в Кубке России.

«Спартак» завершил выступление в турнире после этого матча.

«Великие приехали. Приехали на спущенных ногах и таскались по полю. По составу "Спартак" намного сильнее. "Акрон" молодцы, они бились за всех.

То, что делают спартаковцы не напоминают команду, которая хочет бороться за чемпионство. "Спартак" не имеет право приезжать и играть с "Акроном" с таким настроем и такой самоотдачей», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

В следующем раунде Кубка России соперником «Акрона» станет «Краснодар».

Напомним, ранее «Акрон» выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».