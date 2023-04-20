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    Быстров о «Спартаке» в игре с «Акроном»: Великие приехали на спущенных ногах

    Футбол Спартак Акрон Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал сенсационное поражение красно-белых от тольяттинского «Акрона» (1:2) в Кубке России.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Спартак» завершил выступление в турнире после этого матча.

    «Великие приехали. Приехали на спущенных ногах и таскались по полю. По составу "Спартак" намного сильнее. "Акрон" молодцы, они бились за всех.

    То, что делают спартаковцы не напоминают команду, которая хочет бороться за чемпионство. "Спартак" не имеет право приезжать и играть с "Акроном" с таким настроем и такой самоотдачей», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

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    Напомним, ранее «Акрон» выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

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