Быстров: «Урал» обыграет ЦСКА в Кубке России

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака»поделился ожиданиями от матча междув Кубке России.

На прошлой неделе ЦСКА обыграл «Урал» (2:1) в рамках РПЛ.

«"Урал" смотрелся неплохо у себя дома в матче РПЛ. Знаем, что если матчи проходят близко по сроку, то они идут очень тяжело. Соперники друг друга изучают. Здесь ровный матч должен быть. И, наверное, выиграет "Урал".

Ганчаренко умеет настраивать команду, хорошо с "Уралом" смотрится в чемпионате. Да, у них череда неудач, но я думаю, он их соберет — и на кубковый матч команда выйдет готовой на сто процентов.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — "Урал"

Если VAR опять не будет вмешиваться и опять левые пенальти ставить, то будет замечательно. Пусть на поле выясняют, кто сильнее», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Урал» пройдет 19 апреля в Москве, начало — в 19:00 мск.