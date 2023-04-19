ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Реал»Эксперимент Лэмпарда провалился. «Реал» наказал «Челси» за расточительность
  • 00:05
    • Гол Осимхена не спас «Наполи» от вылета из Лиги чемпионов
  • 23:54
    • «Реал» всухую обыграл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Быстров: «Урал» обыграет ЦСКА в Кубке России

    Футбол ЦСКА Урал Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Уралом» в Кубке России.

    Владимир Быстров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Быстров

    На прошлой неделе ЦСКА обыграл «Урал» (2:1) в рамках РПЛ.

    «"Урал" смотрелся неплохо у себя дома в матче РПЛ. Знаем, что если матчи проходят близко по сроку, то они идут очень тяжело. Соперники друг друга изучают. Здесь ровный матч должен быть. И, наверное, выиграет "Урал".

    Ганчаренко умеет настраивать команду, хорошо с "Уралом" смотрится в чемпионате. Да, у них череда неудач, но я думаю, он их соберет — и на кубковый матч команда выйдет готовой на сто процентов.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — "Урал"

    Если VAR опять не будет вмешиваться и опять левые пенальти ставить, то будет замечательно. Пусть на поле выясняют, кто сильнее», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

    Матч ЦСКА — «Урал» пройдет 19 апреля в Москве, начало — в 19:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что способна «Бавария» в ответном матче с «Сити»?
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • ЦСКА влепит «Ак Барсу» ответку за 1:4
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • «Спартак» не оставит шансов тольяттинским выскочкам
  • «Акрон» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры