В «Пари НН» назвали причину увольнения Горлова

Генеральный директор «Пари НН»рассказал, почему клуб уволилс поста главного тренера.

Горлов покинул нижегородский клуб в начале апреля. Вскоре после этого команду возглавил Сергей Юран.

«Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту.

Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо отнеслись и хорошо относимся.

Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» не набрал ни одного очка в двух матчах под руководством Юрана, уступив «Краснодару» и «Динамо».

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров.