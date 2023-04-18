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    В «Пари НН» назвали причину увольнения Горлова

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    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, почему клуб уволил Артема Горлова с поста главного тренера.

    Артем Горлов
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    Артем Горлов

    Горлов покинул нижегородский клуб в начале апреля. Вскоре после этого команду возглавил Сергей Юран.

    «Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту.

    Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо отнеслись и хорошо относимся.

    Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

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    • «Пари НН» не набрал ни одного очка в двух матчах под руководством Юрана, уступив «Краснодару» и «Динамо».

    «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров.

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