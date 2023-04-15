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    Юран: Мы снова наступили на те же грабли — индивидуальные ошибки при пропущенных мячах

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итог матча против «Динамо» (1:3) в 23-м туре РПЛ.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Мы снова наступили на те же грабли: индивидуальные ошибки при пропущенных мячах. Я думаю, как минимум на ничью мы наиграли, нужно это признать. Но концовку десять минут провалили, ошиблись индивидуально. Есть мастеровитые футболисты у "Динамо", им нельзя давать шанса — исполнят. Парням сказал, что молодцы. Видел, что они сражались и бились, не просто "бей‑беги" играли. Они выполняли то, о чем договаривались.

    В целом у "Динамо" не было предпосылок, чтобы забить и нас обыграть. Индивидуальные ошибки, к сожалению, снова произошли и в первом, и во втором мяче. В третьем голе сложно понять, когда игрок выбегает из штрафной и начинает навязывать борьбу.

    По самоотдаче и физическому состоянию команда очень хорошо выглядела, все‑таки мы играли с "Динамо". Конечно, хочется большего. Ничего, еще семь туров», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

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    • После победы «Динамо» набрало 39 очков и занимает 5-е место в таблице. «Нижний Новгород» остался на 13-й позиции с 19 баллами в активе.

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