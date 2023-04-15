Йоканович: Доволен, что прервали серию неудачных матчей и вернулись в игре, которая шла не в нашу пользу

Главный тренер московскоговысказался относительно поединка против(3:1).

«Доволен тем, что прервали серию неудачных матчей и вернулись в игре, которая шла не в нашу пользу. Мы показали характер и совершили камбэк. Меня не устроило количество допущенных ошибок, мы были медленными. Во всех этих компонентах нужно работать.

Речь идет не столько о схеме, а о том, что нужно было что‑то менять. Не было много пространства между линиями. Сменили схему, чтобы создавать больше моментов», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

После победы «Динамо» набрало 39 очков и занимает 5-е место в таблице. «Нижний Новгород» остался на 13-й позиции с 19 баллами в активе.