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    Йоканович: Доволен, что прервали серию неудачных матчей и вернулись в игре, которая шла не в нашу пользу

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    Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался относительно поединка против «Пари НН» (3:1).

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    «Доволен тем, что прервали серию неудачных матчей и вернулись в игре, которая шла не в нашу пользу. Мы показали характер и совершили камбэк. Меня не устроило количество допущенных ошибок, мы были медленными. Во всех этих компонентах нужно работать.

    Речь идет не столько о схеме, а о том, что нужно было что‑то менять. Не было много пространства между линиями. Сменили схему, чтобы создавать больше моментов», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

    После победы «Динамо» набрало 39 очков и занимает 5-е место в таблице. «Нижний Новгород» остался на 13-й позиции с 19 баллами в активе.

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