Испанского тренера «Торпедо» могут дисквалифицировать на четыре матча

Жозеп Клотет Фото: globallookpress.com
Испанца могут наказать за оскорбление главного арбитра матча со «Спартаком» (1:2).
Клотет был удален в компенсированное к первому тайму время за оскорбительный жест в адрес главного арбитра Павла Шадыханова.
По данным источника, Клотет после полученной красной карточки обозвал Шадыханова клоуном.
Испанскому тренеру «Торпедо» грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей
Напомним, Клотет возглавил «Торпедо» в начале апреля. «Автозаводцы» занимают последнее место в РПЛ после 23 туров.