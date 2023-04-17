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    Испанского тренера «Торпедо» могут дисквалифицировать на четыре матча

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    Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

    Жозеп Клотет
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    Жозеп Клотет

    Испанца могут наказать за оскорбление главного арбитра матча со «Спартаком» (1:2).

    Клотет был удален в компенсированное к первому тайму время за оскорбительный жест в адрес главного арбитра Павла Шадыханова.

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    • По данным источника, Клотет после полученной красной карточки обозвал Шадыханова клоуном.

    Испанскому тренеру «Торпедо» грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей

    Напомним, Клотет возглавил «Торпедо» в начале апреля. «Автозаводцы» занимают последнее место в РПЛ после 23 туров.

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