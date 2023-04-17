Испанского тренера «Торпедо» могут дисквалифицировать на четыре матча

Главный тренер московского «Торпедо»может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

Испанца могут наказать за оскорбление главного арбитра матча со «Спартаком» (1:2).

Клотет был удален в компенсированное к первому тайму время за оскорбительный жест в адрес главного арбитра Павла Шадыханова.

По данным источника, Клотет после полученной красной карточки обозвал Шадыханова клоуном.

Испанскому тренеру «Торпедо» грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей

Напомним, Клотет возглавил «Торпедо» в начале апреля. «Автозаводцы» занимают последнее место в РПЛ после 23 туров.