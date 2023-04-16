Дзюба в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков (К), Стаматов, Гойкович, Перес, Эктов, Флорентин, Вера, Марин, Воробьев, Обухов.
Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Малых, Печенин, Аюпов, Оганесян, Ковалев, Капустянский, Титков, Капленко.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Оренбург» — «Локомотив»
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Погостнов, Магкеев, Ненахов, Карпукас, Баринов (К), Глушенков, Митай, Камано, Дзюба.
Запасные: Худяков, Митров, Живоглядов, Смольников, Щетинин, Куликов, Марадишвили, Миранчук, Раков, Изидор, Игнатьев.
Матч «Оренбург» — «Локомотив» пройдет 16 апреля, начало — в 14:00 мск.