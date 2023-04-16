«Оренбург» — «Локомотив»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 23-го тура РПЛпобедил «Оренбург» со счетом 4:1.

Уже в первом тайме «Локо» забил 3 мяча. Дублем отметился Максим Глушенков. Еще один мяч оформил Наир Тикнизян. До перерыва один гол у хозяев отыграл Дмитрий Воробьев.

Во втором тайме Глушенков не реализовал пенальти и после этого Франсуа Камано довел дело до разгрома.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Локомотив 1:4 Голы: 0:1 Максим Глушенков (10'), 0:2 Наир Тикнизян (26'), 0:3 Максим Глушенков (30'), 1:3 Дмитрий Воробьёв (45+3'), 1:4 Франсуа Камано (55') Оренбург: Николай Сысуев, Маттео Стаматов, Михаил Сиваков, Ренато Гойкович, Александр Эктов, Florentin G., Матиас Перес, Лукас Вера, Obukhov V., Химми Марин, Дмитрий Воробьёв Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Франсуа Камано, Артём Карпукас, Максим Глушенков, Дмитрий Баринов, Марио Митай, Артём Дзюба Предупреждения: Химми Марин (4'), Николай Сысуев (51'), Obukhov V. (64'), Франсуа Камано (69'), Матиас Перес (74'), Егор Погостнов (86'), Артём Карпукас (89'), Константин Марадишвили (90+6')

«Локо» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место. «Оренбург» остался на 8-й позиции с 33 баллами на счету.