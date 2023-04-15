«Сочи» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

«Краснодар» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Жуан Бакьесса и Никита Кривцов.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Сочи — Краснодар 0:2
Голы: 0:1 Bachiessa J. (40'), 0:2 Никита Кривцов (48') Сочи: Денис Адамов, Игорь Юрганов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов, Лука Джорджевич, Жоаозиньо Краснодар: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Кайо Панталеан, Сергей Петров, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Кади Боржес, Джон Кордоба, Bachiessa J. Предупреждения: (55'), Александр Черников (55'), Кайо Панталеан (74')
Победа позволила «Краснодару» набрать 38 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Сочи» 31 пункт и девятая строчка.