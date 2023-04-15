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    «Краснодар» разобрался с «Сочи»

    «Сочи» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде уверенно переиграл «Сочи» со счетом 2:0.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    Авторами забитых мячей стали Жуан Бакьесса и Никита Кривцов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Краснодар 0:2
    Голы: 0:1 Bachiessa J. (40'), 0:2 Никита Кривцов (48') Сочи: Денис Адамов, Игорь Юрганов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов, Лука Джорджевич, Жоаозиньо Краснодар: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Кайо Панталеан, Сергей Петров, Александр Черников, Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Кади Боржес, Джон Кордоба, Bachiessa J. Предупреждения: (55'), Александр Черников (55'), Кайо Панталеан (74')

    Календарь и таблица РПЛ

    Победа позволила «Краснодару» набрать 38 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице. У «Сочи» 31 пункт и девятая строчка.

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