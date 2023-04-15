«Урал» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

в гостях обыграл(2:1) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол забили гости на 13-й минуте встречи. Отличился нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

На 59-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Урала». Одиннадцатиметровый реализовал нападающий ЦСКА Федор Чалов — 2:0.

Спустя всего 7 минут игрового времени судья поставил пенальти уже в ворота армейцев. Полузащитник «Урала» Рай Влут не промахнулся и сократил отставание в счете до минимума, но екатеринбургской команде так и не удалось отыграться.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — ЦСКА 1:2 Гол: 0:1 Антон Заболотный (13') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Gazinskiy Y., Cisse I., Даниэль Мишкич, Рай Влут, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан, Diveyev I., Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Zaynutdinov B., Oblyakov I., Антон Заболотный, Фёдор Чалов Предупреждения: Алексей Каштанов (90'), Даниэль Мишкич (90+2')

После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 44 очками в активе. «Урал» располагается на 10-й строчке (25).