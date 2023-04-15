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    «Болонья» и «Милан» не выявили сильнейшего

    «Болонья» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 30-го тура итальянской Серии А «Болонья» и «Милан» сыграли вничью 1:1.

    «Болонья» — «Милан»
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    «Болонья» — «Милан»

    На гол Николы Сансоне гости ответили точным ударом Томмазо Побега.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Милан 1:1
    Гол: 1:1 Томмазо Побега (40') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Адама Сумаоро, Джон Лукуми, Гиоргос Кирьякопулос, Йерди Схаутен (Гари Медель, 85'), Николас Домингес, Михел Эбишер (Никола Моро, 73'), Льюис Фергюсон, Муса Бэрроу (Хараламбос Ликояннис, 73'), Никола Сансоне (Джошуа Зиркзее, 57') Милан: Дивок Ориги (Рафаэл Леау, 70'), Анте Ребич, Шарль Де Кетеларе (Браим Диас, 70'), Алексис Салемакерс (Жуниор Мессьяс, 57'), Томмазо Побега, Астер Вранкс, Фоде Балло-Туре, Пьер Калюлю, Малик Тшау (Маттео Габбиа, 81'), Алессандро Флоренци (Давиде Калабрия, 57'), Мик Меньян Предупреждения: Алессандро Флоренци (54'), Стефан Пош (58'), Николас Домингес (70'), Давиде Калабрия (80'), Томмазо Побега (81'), Астер Вранкс (87')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Милан» (53 очка) — четвертый, «Болонья» (44 пункта) — восьмая.

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