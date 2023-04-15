«Бавария» — «Хоффенхайм»: счет матча 1:1, обзор голов

разошлись миром (1:1) в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Первый гол забили хозяева на 17-й минуте встречи. Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил передачу от партнера в штрафной и нанес точный удар по воротам — 1:0.

На 71-й минуте «Хоффенхайму» удалось сравнять счет. Нападающий команды Андрей Крамарич совершил голевой удар в левый угол ворот. Мяч оказался в воротах благодаря рикошету от штанги.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Хоффенхайм 1:1 Гол: 1:1 Андрей Крамарич (71') Бавария: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт, Жоау Канселу (Райан Гравенберх, 80'), Йозуа Киммих, Леон Горецка (Джамал Мусиала, 60'), Лерой Зане (Матис Тель, 60'), Серж Гнабри, Кингсли Коман (Альфонсо Дэвис, 60'), Томас Мюллер Хоффенхайм: Кристоф Баумгартнер (Каспер Дольберг, 83'), Ила Бебу (Том Бишоф, 90'), Анхелиньо, Ангело Штиллер (Финн Оле Беккер, 62'), Деннис Гайгер (Себастьян Руди, 90'), Андрей Крамарич, Павел Кадержабек, Кевин Акпогума, Джон Брукс, Озан Кабак (Стэнли Нсоки, 62'), Оливер Бауман Предупреждения: Деотшанкюль Юпамекано (72'), Кевин Акпогума (82')

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 59-ю очками в активе. «Хоффенхайм» располагается на 13-й позиции (29).