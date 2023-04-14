Ламела: «Севилья» оставалась в игре до самого конца

Эрик Ламела Фото: globallookpress.com
«Мы оставались в игре до самого конца. Эта команда будет сражаться. Мы всегда будем бороться. Мы не переставали верить в себя. Важно, что мы показали характер, смогли бороться до конца на очень непростом стадионе против очень хорошего соперника.
На следующей неделе мы сыграем дома перед нашими потрясающими болельщиками. У нас будет великолепная возможность показать всем, чего мы стоим», — цитирует форварда сайт УЕФА.
Ответная игра между командами пройдет в Севилье через неделю, 20 апреля.