Ламела: «Севилья» оставалась в игре до самого конца

Нападающий «Севильи»дал комментарий после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы оставались в игре до самого конца. Эта команда будет сражаться. Мы всегда будем бороться. Мы не переставали верить в себя. Важно, что мы показали характер, смогли бороться до конца на очень непростом стадионе против очень хорошего соперника.

На следующей неделе мы сыграем дома перед нашими потрясающими болельщиками. У нас будет великолепная возможность показать всем, чего мы стоим», — цитирует форварда сайт УЕФА.

Ответная игра между командами пройдет в Севилье через неделю, 20 апреля.