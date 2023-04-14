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    Дин о матче с «Ман Сити»: Мы должны верить в себя

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    Новый главный тренер «Лестера» Дин Смит прокомментировал предстоящую игру с «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ.

    Дин Смит
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    Дин Смит

    «Было очень много команд, которые пытались навязать свою игру "Манчестер Сити" и терпели неудачу.

    У нас должен быть план на игру, и мы должны его придерживаться. Мы видели, как "Брентфорд" поехал в Манчестер и добыл там хороший результат (2:1). Мы должны верить в себя», — сказал Дин.

    «Лисы» набрали одно очко в последних 8 матчах чемпионата Англии. Они занимают 19-е место в турнирной таблице.

    2 апреля «Лестер» объявил об увольнении Брендана Роджерса. Соглашение с 52-летним Смитом рассчитано до конца сезона.

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