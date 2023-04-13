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    «Он наш лидер». «Фатих Карагюмрюк» намерен сохранить Оздоева

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    Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын заявил, что его клуб не собирается продавать российского полузащитника Магомеда Оздоева.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «До сегодняшнего момента было несколько слухов, что некоторые клубы заинтересованы в Магомеде Оздоеве. Но нам не приходили предложения по Магомеду.

    Однако это очень важный игрок для нас, у него контракт еще год, он наш лидер.

    Да, есть заинтересованность от клубов Турции и Европы, но это только слухи, мы не получали официальных предложений по нему. Но мы и не хотим его продавать, летом мы не отпустим его», — приводит слова Акына ТАСС.

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    • В текущем сезоне Оздоев провел за «Фатих Карагюмрюк» 26 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

    Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года.

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