«Он наш лидер». «Фатих Карагюмрюк» намерен сохранить Оздоева

Магомед Оздоев Фото: globallookpress.com
«До сегодняшнего момента было несколько слухов, что некоторые клубы заинтересованы в Магомеде Оздоеве. Но нам не приходили предложения по Магомеду.
Однако это очень важный игрок для нас, у него контракт еще год, он наш лидер.
Да, есть заинтересованность от клубов Турции и Европы, но это только слухи, мы не получали официальных предложений по нему. Но мы и не хотим его продавать, летом мы не отпустим его», — приводит слова Акына ТАСС.
В текущем сезоне Оздоев провел за «Фатих Карагюмрюк» 26 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.
Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года.