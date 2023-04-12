ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию»
    Все новости спорта

    РФС объявил судейские назначения на матчи 23-го тура РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Химки Динамо Нижний Новгород Сочи Краснодар Урал ЦСКА Торпедо Спартак Оренбург Локомотив Факел Ахмат Ростов Зенит
    Стали известны судейские назначения на матчи 23-го тура российской Премьер-лиги, которые состоятся 15 и 16 апреля.

    Сергей Карасев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Карасев

    «Крылья Советов» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

    «Динамо» — «Пари НН»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Лапатухин; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Сочи» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.

    «Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Зуев.

    «Торпедо» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.

    «Оренбург» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Факел» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Вячеслав Харламов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • За кем останется итальянская дуэль в Лиге чемпионов?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • При домашней публике ЦСКА добьет разваленного соперника
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры