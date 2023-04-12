РФС объявил судейские назначения на матчи 23-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Динамо» — «Пари НН»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Лапатухин; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Андрей Бутенко.
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.
«Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Зуев.
«Торпедо» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Факел» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Вячеслав Харламов.