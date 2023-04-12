Лукаку о победе над «Бенфикой»: Я счастлив, что сегодня помог команде

Нападающийподелился впечатлениями после победы своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с(2:0).

«Пенальти — это всего лишь вопрос концентрации. Я никогда никого не слышу, даже товарищей по команде, перед тем как исполнить одиннадцатиметровый. Я счастлив, что сегодня помог одноклубникам.

Мы провели умную игру и у нас были шансы забить еще. Но 2:0 против такой хорошей команды — это, безусловно, хороший результат», — цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Лукаку забил второй гол «Интера», реализовав пенальти на 82-й минуте встречи. Ответный матч между этими командами состоится 19 апреля в Милане.