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    Лукаку о победе над «Бенфикой»: Я счастлив, что сегодня помог команде

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    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями после победы своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0).

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Пенальти — это всего лишь вопрос концентрации. Я никогда никого не слышу, даже товарищей по команде, перед тем как исполнить одиннадцатиметровый. Я счастлив, что сегодня помог одноклубникам.

    Мы провели умную игру и у нас были шансы забить еще. Но 2:0 против такой хорошей команды — это, безусловно, хороший результат», — цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что Лукаку забил второй гол «Интера», реализовав пенальти на 82-й минуте встречи. Ответный матч между этими командами состоится 19 апреля в Милане.

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