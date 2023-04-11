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    «Интер» в гостях одержал победу над «Бенфикой»

    «Бенфика» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Интер» одержал уверенную победу над «Бенфикой» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Бенфика» — «Интер»
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    «Бенфика» — «Интер»

    В первом тайме команды не смогли открыть счет. Лишь во втором отрезки «Интер» вышел вперед. На 51-й минуте встречи полузащитник гостей Николо Барелла удачно сыграл головой после навеса и поразил нижний угол ворот.

    На 82-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Бенфики». Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Бенфика — Интер 0:2
    Голы: 0:1 Николо Барелла (51'), 0:2 Ромелу Лукаку (пенальти) (82') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Gilberto, Антониу Силва, Морато, Алехандро Гримальдо, Франциско Мачадо, Флорентину Луиш (Давид Нерес, 64'), Жоау Мариу, Рафаэл Силва, Фредрик Аурснес, Гонсалу Рамуш Интер: Эдин Джеко (Ромелу Лукаку, 63'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 63'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 63'), Генрих Мхитарян, Марсело Брозович, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис (Danilo D`Ambrosio, 87'), Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 90'), Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Андре Онана Предупреждения: Марсело Брозович (50'), Эдин Джеко (83')

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» состоится 19 апреля.

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