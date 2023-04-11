«Бенфика» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

«Бенфика» — «Интер» Фото: globallookpress.com
В первом тайме команды не смогли открыть счет. Лишь во втором отрезки «Интер» вышел вперед. На 51-й минуте встречи полузащитник гостей Николо Барелла удачно сыграл головой после навеса и поразил нижний угол ворот.
На 82-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Бенфики». Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
Бенфика — Интер 0:2
Голы: 0:1 Николо Барелла (51'), 0:2 Ромелу Лукаку (пенальти) (82') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Gilberto, Антониу Силва, Морато, Алехандро Гримальдо, Франциско Мачадо, Флорентину Луиш (Давид Нерес, 64'), Жоау Мариу, Рафаэл Силва, Фредрик Аурснес, Гонсалу Рамуш Интер: Эдин Джеко (Ромелу Лукаку, 63'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 63'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 63'), Генрих Мхитарян, Марсело Брозович, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис (Danilo D`Ambrosio, 87'), Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 90'), Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Андре Онана Предупреждения: Марсело Брозович (50'), Эдин Джеко (83')
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» состоится 19 апреля.