Гвардиола о матче с «Баварией»: Я постарел на 10 лет

Главный тренер «Манчестер Сити»признался, что матч с(3:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов стал для него эмоциональным испытанием.

«Я не могу назвать эту победу комфортной. Эмоционально я разбит. Сегодня я постарел на 10 лет. Это была невероятно сложная игра.

Я точно знаю, что мы должны делать в Мюнхене. Если сыграть не в полную силу, они могут забить один, два, три гола. Я прекрасно знаю об этом. Игроки тоже знают.

Это невероятный результат, но мы должны играть, проявляя характер.

Мы поедем туда не для того, чтобы отсиживаться в обороне. Это невероятный результат. У меня было ощущение, что на нашем стадионе у нас есть шанс, мы делаем здесь нечто особенное в этом сезоне», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене.