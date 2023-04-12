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    Гвардиола о матче с «Баварией»: Я постарел на 10 лет

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что матч с «Баварией» (3:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов стал для него эмоциональным испытанием.

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    «Я не могу назвать эту победу комфортной. Эмоционально я разбит. Сегодня я постарел на 10 лет. Это была невероятно сложная игра.

    Я точно знаю, что мы должны делать в Мюнхене. Если сыграть не в полную силу, они могут забить один, два, три гола. Я прекрасно знаю об этом. Игроки тоже знают.

    Это невероятный результат, но мы должны играть, проявляя характер.

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    • Мы поедем туда не для того, чтобы отсиживаться в обороне. Это невероятный результат. У меня было ощущение, что на нашем стадионе у нас есть шанс, мы делаем здесь нечто особенное в этом сезоне», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

    Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене.

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