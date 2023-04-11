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    Хави считает, что «Барселона» заслуживала победу над «Жироной»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (0:0).

    Хави
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    Хави

    «Мы пытались выиграть, провели хороший матч, имели много возможностей забить и победить в матче против очень хорошей команды. Не хватало лишь завершающего штриха.

    Думаю, мы заслужили победу. Если взять только результат, нельзя радоваться одному очку на своем поле. Но мы оторвались от второго места на 13 очков за 10 матчей до конца.

    Если бы нам удалось забить перед перерывом, это была бы другая история. Но порой придется сталкиваться с командами, которые бьются за жизнь», — приводит слова Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» с 72 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице Примеры. Каталонцы оторвались от идущего на второй строчке «Реала» на 13 очков. «Жирона» с 35 очками занимает 11-е место.

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