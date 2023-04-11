Колосков: Участие сборной России в турнире CAFA не имеет отношения к переходу в Азию

Почетный президент РФСвысказался о возможном участии сборнойв чемпионате Центральной Азии CAFA-2023.

«Еще сам РФС не определился, будет играть сборная России на турнире CAFA, или нет.

Никаких официальных заявлений по этому поводу нет. Давать какую-то оценку сейчас преждевременно.

Даже если наша сборная примет участие на летнем турнире CAFA, то это не имеет никакого отношения к возможному переходу РФС в АФК.

В системе перехода задействованы совершенно другие механизмы. Футбольный турнир Центральной Азии лишь для того, чтобы дать игровую практику кандидатам и членам нашей национальной команды», — приводит слова Колоскова Sport24.

Российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.