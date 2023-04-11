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    Колосков: Участие сборной России в турнире CAFA не имеет отношения к переходу в Азию

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Центральной Азии CAFA-2023.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Еще сам РФС не определился, будет играть сборная России на турнире CAFA, или нет.

    Никаких официальных заявлений по этому поводу нет. Давать какую-то оценку сейчас преждевременно.

    Даже если наша сборная примет участие на летнем турнире CAFA, то это не имеет никакого отношения к возможному переходу РФС в АФК.

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    • В системе перехода задействованы совершенно другие механизмы. Футбольный турнир Центральной Азии лишь для того, чтобы дать игровую практику кандидатам и членам нашей национальной команды», — приводит слова Колоскова Sport24.

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    • Российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

    В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.

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