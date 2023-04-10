Карпин подверг критике состояние газона на стадионе «Оренбурга»

Наставниквысказался относительно состояния поля на стадионе

«Думаю, что на этом поле все команды проваливают первый тайм. Если вы возьмете статистику, то к 30‑й минуте "Оренбург" уже всегда вел в счете.

Можете нам заплатить, чтобы такое же поле сделали, чтобы столько же крошки насыпали. Чтобы оно было один‑в‑один. Можете? Я не могу. Говорят, что размеры тоже меньше, но дело не в этом, дело в привыкании к нему. Привычка. Дело в отскоке мяча. Сколько команд выиграли здесь?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Оренбург» продлил беспроигрышную серию в домашних матчах турнира до 10 игр и с 33 очками занимает восьмое место. Команда из Ростова‑на‑Дону с 45 очками располагается на второй строчке.