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    Карпин подверг критике состояние газона на стадионе «Оренбурга»

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    Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно состояния поля на стадионе «Оренбурга».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Думаю, что на этом поле все команды проваливают первый тайм. Если вы возьмете статистику, то к 30‑й минуте "Оренбург" уже всегда вел в счете.

    Можете нам заплатить, чтобы такое же поле сделали, чтобы столько же крошки насыпали. Чтобы оно было один‑в‑один. Можете? Я не могу. Говорят, что размеры тоже меньше, но дело не в этом, дело в привыкании к нему. Привычка. Дело в отскоке мяча. Сколько команд выиграли здесь?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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    • «Оренбург» продлил беспроигрышную серию в домашних матчах турнира до 10 игр и с 33 очками занимает восьмое место. Команда из Ростова‑на‑Дону с 45 очками располагается на второй строчке.

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