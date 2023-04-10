Карпин раскритиковал работу арбитров в матче с «Оренбургом»

Главный тренервысказался относительно матча против(2:2).

«Вторым таймом, естественно, доволен. Тем, что при счете 0:2 не бросили играть, создавали моменты, забили два. Негативных эмоций больше, но не от команды, от других людей.

Если первый гол, который нам забили, засчитывать… Когда судья говорит, что он рукой сыграл, но после этого сделал передачу. Это как? Как это трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила? Потом было еще две передачи», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ничья позволила «Оренбургу» набрать 33 очка и остаться на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 45 пунктов и вторая позиция.