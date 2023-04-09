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    В «Химках» высказались о будущем Билялетдинова

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    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Ринату Билялетдинову.

    Ринат Билялетдинов
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    Ринат Билялетдинов

    «Доработает ли Билялетдинов до конца сезона? На сегодняшний момент принято решение, что он работает с командой. Любая другая информация повлияет на стабильность в команде. На сегодняшний день Ринат Саярович исполняет обязанности главного тренера и готовит команду к следующему туру.

    Большой ли у него кредит доверия? Он есть. Уровень этого специалиста очень высокий. Ринат Саярович — опытный специалист. Пока мы живем в таких реалиях», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

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