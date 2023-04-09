В «Химках» высказались о будущем Билялетдинова

Генеральный директорответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды

«Доработает ли Билялетдинов до конца сезона? На сегодняшний момент принято решение, что он работает с командой. Любая другая информация повлияет на стабильность в команде. На сегодняшний день Ринат Саярович исполняет обязанности главного тренера и готовит команду к следующему туру.

Большой ли у него кредит доверия? Он есть. Уровень этого специалиста очень высокий. Ринат Саярович — опытный специалист. Пока мы живем в таких реалиях», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».