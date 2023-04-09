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    Обляков: Не все получилось, еще могли забивать

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    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итог матча против «Химок» (3:0).

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    «Команду хочу поздравить с победой. Не все получилось, еще могли забивать, в том числе я.

    Что сказал тренер? Не помню точно, сказал, что молодец и все хорошо.

    Мы давно вместе с Федором играем, на одной волне, очень хорошо друг друга понимаем. Если есть моменты, ждет передачу от меня. У него был момент, к сожалению, не получилось забить. Но у него всё впереди», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе ЦСКА набрал 41 очко и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. У «Химок» 13 пунктов и пятнадцатая позиция.

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