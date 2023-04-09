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    «Кристал Пэлас» нанес «Лидсу» крупное поражение

    «Лидс» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:5, обзор голов

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    В матче 30-го тура АПЛ «Лидс» принял «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:1.

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    Хозяева открыли счет после гола Патрика Бэмфорда. До перерыва Марк Геи сравнял счет команды ушли на перерыв при ничейном результате.

    Во втором тайме «орлы» забили 4 мяча подряд. Дубль сделал Джордан Айю. По голу забили Эберечи Эзе и Одсонн Эдуард. Три ассиста у Майкла Олисе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Кристал Пэлас 1:5
    Голы: 1:1 Марк Гехи (45 + 1'), 1:2 Джордан Айю (53'), 1:3 Эберечи Эзе (55'), 1:4 Одсонн Эдуард (69'), 1:5 Джордан Айю (77') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Робин Кох, Паскаль Стрёйк, Хуниор Фирпо (Расмус Кристенсен, 60'), Уэстон Маккенни, Марк Рока, Джек Харрисон, Бренден Ааронсон (Wilfried Gnonto, 60'), Луис Синистерра (Родриго, 60'), Патрик Бэмфорд (Жоржиньо Рюттер, 79') Кристал Пэлас: Джордан Айю (Жан-Филипп Матета, 81'), Одсонн Эдуард (Уилл Хьюз, 74'), Майкл Олисе, Джеффри Шлупп (Джеймс Макартур, 80'), Шейк Омар Траоре (Лука Миливоевич, 80'), Эберечи Эзе, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд (Натаниэл Клайн, 87'), Сэм Джонстон Предупреждения: Хуниор Фирпо (44'), Джоэл Уорд (50'), Уэстон Маккенни (86'), Wilfried Gnonto (90 + 1')

    Набрав 33 очка, «Пэлас» вышел на 12-е место в таблице АПЛ. «Лидс» занимает 16-е место с 29 баллами и находится в 4 очках от зоны вылета.

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