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    Тухель: Мы знали, что это будет трудная игра

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно победы над «Фрайбургом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы знали, что это будет трудная игра. Они не проигрывали дома 12 матчей и обыграли нас в Кубке в середине недели. В конце концов, я думаю, что победа была заслуженной. У нас были хорошие моменты в обоих таймах.

    Я рад, что мы выиграли и провели сухой матч. Это было очень важно.

    Мане очень усердно работал в обороне и совершил много рывков в нападении. Это большой шаг вперед. Он знает, как может нам помочь. Ему не хватает голов, это ясно», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

    Победа позволила «Баварии» набрать 58 очков и остаться на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. У «Фрайбурга» 47 очков и четвертая позиция.

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