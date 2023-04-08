Тухель: Мы знали, что это будет трудная игра

Главный тренервысказался относительно победы над(1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

«Мы знали, что это будет трудная игра. Они не проигрывали дома 12 матчей и обыграли нас в Кубке в середине недели. В конце концов, я думаю, что победа была заслуженной. У нас были хорошие моменты в обоих таймах.

Я рад, что мы выиграли и провели сухой матч. Это было очень важно.

Мане очень усердно работал в обороне и совершил много рывков в нападении. Это большой шаг вперед. Он знает, как может нам помочь. Ему не хватает голов, это ясно», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Победа позволила «Баварии» набрать 58 очков и остаться на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. У «Фрайбурга» 47 очков и четвертая позиция.