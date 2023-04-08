«Спартак» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

«Спартак» — «Динамо» Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Селихов, Тавареш, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Пруцев, Игнатов, Бальде, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Веденеев, Классен, Дуарте, Рыбус, Зиньковский, Денисов, Зорин, Мелешин.
«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макарон, Захарян, Гагнидзе, Нгамале, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Майстрович, Лесовой, Норманн, Смолов, Грулев, Гладышев.
Матч между этими командами пройдет 8 апреля и начнется в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.