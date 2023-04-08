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    «Спартак» — «Динамо»: стартовые составы команд

    «Спартак» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура российской Премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо».

    «Спартак» — «Динамо»
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    «Спартак» — «Динамо»

    «Спартак»: Селихов, Тавареш, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Пруцев, Игнатов, Бальде, Соболев.

    Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Веденеев, Классен, Дуарте, Рыбус, Зиньковский, Денисов, Зорин, Мелешин.

    «Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макарон, Захарян, Гагнидзе, Нгамале, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Майстрович, Лесовой, Норманн, Смолов, Грулев, Гладышев.

    Матч между этими командами пройдет 8 апреля и начнется в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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