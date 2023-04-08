Пятибратов: Ничего не знаю о возможной отставке

Главный тренервысказался относительно поединка против(0:1).

«Удручены результатом. Хорошо играли, пока не ошиблись в обороне. Есть такое понятие — индивидуальные ошибки. Ничего не предвещало пропуска гола. Должны были забивать сами, но в итоге пропустили. Результат несправедлив.

Бабурин — лучший игрок матча. Давайте будем откровенны. Все он отбил, все снял, сделал этот матч. К сожалению, вратарь переиграл всю нашу команду.

Увольнение? Не знаю, честно говоря, что говорят в кулуарах. Если руководство приняло такое решение, мы его уважаем. Мне об этом ничего не известно. Мы спокойно готовились к матчу, не отвлекались на какие‑то слухи», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Факел» располагается на 14-й позиции (17).