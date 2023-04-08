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    Гендиректор «Шахтера» о Мудрике: Сказал представителям «Челси», что они получили настоящий бриллиант

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    Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о сложном периоде Михаила Мудрика в «Челси».

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в начале января за 100 миллионов евро.

    «Неделю назад я встречался с Мудриком в Англии. Он очень счастлив. Он доволен всем, что происходит с ним. Он хочет упорно работать и демонстрировать себя лучшего. И он всегда думает об Украине, это самое важное.

    Я говорил представителям "Челси", что они получили настоящий бриллиант, но должны быть очень терпеливы. Дайте этому парню немного времени, и вы увидите, какой футбол он принесет вашему клубу.

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    • Я знаю на 100 процентов, что он поучаствует во многих, многих трофеях для "Челси" в будущем. Потому что это уникальный игрок. Уникальный футболист с невероятными техническими характеристиками.

    Я в "Шахтере" 20 лет. Я видел очень много игроков — и украинских, и легионеров. Но я никогда не видел таких профессионалов, которые так много работают», — приводит слова Палкина Sky Sports.

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    Мудрик провел в текущем чемпионате Англии восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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