Билялетдинов: Посмотрим, как Дзюба избежит крепких лап защитников «Зенита»

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча междув 22-м туре чемпионата России.

«Локомотив сейчас в неплохой форме. "Зениту" тоже очень нужно победить. Играют в Москве — "Локомотиву" будет что предложить при условии хорошей организованности на протяжении всей игры. В этом случае "Зенит" может и не добиться успеха. Но на бумаге петербуржцы — фаворит.

У Дзюбы всегда запредельная мотивация против лучших команд. В этих играх он может быть раздражителем. Если смогут доставить до него мяч — это всегда достаточно опасно. Но "Зенит" тоже будет учитывать это. Посмотрим, как Артём избежит крепких лап защитников Зенита», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет 9 апреля в Москве, начало — в 20:00 мск.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Локомотив» — «Зенит»

Напомним, Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах чемпионата России после перехода в «Локомотив».