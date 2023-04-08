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    Билялетдинов: Посмотрим, как Дзюба избежит крепких лап защитников «Зенита»

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    Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Зенитом» в 22-м туре чемпионата России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Локомотив сейчас в неплохой форме. "Зениту" тоже очень нужно победить. Играют в Москве — "Локомотиву" будет что предложить при условии хорошей организованности на протяжении всей игры. В этом случае "Зенит" может и не добиться успеха. Но на бумаге петербуржцы — фаворит.

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    • У Дзюбы всегда запредельная мотивация против лучших команд. В этих играх он может быть раздражителем. Если смогут доставить до него мяч — это всегда достаточно опасно. Но "Зенит" тоже будет учитывать это. Посмотрим, как Артём избежит крепких лап защитников Зенита», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

    Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет 9 апреля в Москве, начало — в 20:00 мск.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Локомотив» — «Зенит»

    Напомним, Дзюба забил шесть мячей в четырех матчах чемпионата России после перехода в «Локомотив».

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