«Аталанта» — «Болонья»: счет матча 0:2, обзор голов

«Болонья» Фото: globallookpress.com
Точными ударами в этом поединке отметились Никола Сансоне и Рикардо Орсолини.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Болонья 0:2
Голы: 0:2 Никола Сансоне (49'), 0:2 Риккардо Орсолини (86') Аталанта: Хуан Муссо, Берат Джимсити, Хосе Луис Паломино, Джорджио Скальвини (Мерих Демирал, 52'), Йоаким Мехле, Мартен де Рон, Эдерсон, Давиде Дзаппакоста (Луис Мурьель, 79'), Марио Пашалич (Жереми Бога, 24'), Расмус Хёйлунн, Адемола Лукман (Дуван Сапата, 52') Болонья: Муса Бэрроу (Николас Домингес, 56'), Никола Сансоне (Джошуа Зиркзее, 56'), Роберто Сориано (Риккардо Орсолини, 46'), Никола Моро (Гари Медель, 84'), Йерди Схаутен, Льюис Фергюсон, Гиоргос Кирьякопулос, Джон Лукуми, Адама Сумаоро, Стефан Пош, Лукаш Скорупски Предупреждения: Джон Лукуми (61'), Хосе Луис Паломино (68'), Берат Джимсити (70'), Риккардо Орсолини (81')
Победа позволила «Болонье» набрать 43 очка и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У «Аталанты» 48 пунктов и шестая позиция.
В параллельной игре «Сампдория» проиграла «Кремонезе» со счетом 2:3.
На голы Мехди Лери и Сэма Ламмерса гости ответили точными ударами Паоло Гильоне, Луки Лочошвили и Леонардо Серниколы.
Футбол. Италия. Серия А
Сампдория — Кремонезе 2:2
Голы: 1:1 Паоло Гильоне (35'), 2:1 Сэм Ламмерс (66'), 2:2 Лука Лочошвили (85'), 2:3 (90 + 5') Сампдория: Никола Равалья, Алессандро Дзаноли (Marios Oikonomou, 76'), Брам Нуйтинк, Бруно Амионе, Мехди Лери, Томас Ринкон, Гарри Уинкс, Томмазо Ауджелло (Хесе Родригес, 89'), Микаэль Кюизанс (Сэм Ламмерс, 46'), Филип Джуричич (Никола Мурру, 89'), Маноло Габбьядини Кремонезе: Сирил Дессерт, Франк Тсаджут (Даниэль Чофани, 68'), Кристиан Буонаюто, Джакомо Квальята (Шарль Пикель, 73'), Микеле Кастаньетти, Суалихо Мейте, Паоло Гильоне (Эмануэле Валери, 68'), Лука Лочошвили, Маттео Бьянкетти, Алекс Феррари (Леонардо Серникола, 68'), Марко Карнесекки Предупреждения: Маттео Бьянкетти (37'), D.Stankovic (58'), Мехди Лери (89')
Таким образом, позиции команд выглядят следующим образом: «Сампдория» (15 очков) — двадцатая, «Кремонезе» (17 пунктов) — девятнадцатый.