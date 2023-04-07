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    «Тоттенхэм» — «Брайтон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном»

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    Харри Кейн
    Сегодня в 17:00 по московскому времени в Лондоне встретятся соседи по турнирной таблице — «Тоттенхэм» и «Брайтон». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 29-ти матчах. На счету «Тоттенхэма» 15 побед, 5 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 53:41.

    В первом матче после отставки Антонио Конте «шпоры» играли на выезде в Ливерпуле против «Эвертона». Команда под руководством Кристиана Стеллини упустила победу на последней минуте, сыграв вничью (1:1). На гол нападающего лондонцев Харри Кейна с пенальти хозяева поля ответили точным ударом Майкла Кина.

    Таким образом, «Тоттенхэм» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до трех матчей. Ранее лондонский клуб обыграл дома «Ноттингем Форест» (3:1) и сыграл вничью на выезде с «Саутгемптоном» (3:3).

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    «Брайтон»

    «Чайки» по итогам 27-ми сыгранных туров расположились на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. На счету «Брайтона» 46 очков: 13 побед, 7 ничьих и 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 51:34.

    «Брайтон» подходит к матчу с «Тоттенхэмом» с семиматчевой серией без поражений во всех турнирах. Что касается чемпионата Англии, то подопечные Роберто Де Дзерби на протяжении пяти встреч подряд не уходят с поля без очков. Последний раз «чайки» проигрывали в АПЛ 18 февраля, с минимальным счетом уступив дома «Фулхэму» (0:1).

    В крайнем туре «Брайтон» играл на выезде против «Борнмута» и добился уверенной победы со счетом 2:0. Голами в этой встрече отличились Эван Фергюсон и Хулио Энсисо.

    Личные встречи

    В первом круге «Тоттенхэм» с минимальным счетом переиграл своего соперника на выезде (1:0). Всего за 10 последних матчей на счету лондонцев 7 побед, «Брайтон» выиграл 3 встречи.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брайтон» с коэффициентом 3.50.

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