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    С «Ростова» сняли ограничение на регистрацию футболистов

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    В РФС заявили, что снимают с «Ростова» запрет на регистрацию футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Прекратить производство по повторному заявлению аккредитованного посредника РФС Михаила Данилюка о применении санкций в отношении ФК "Ростов".

    В связи с исполнением решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с клуба, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК "Ростов" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сказано в заявлении.

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