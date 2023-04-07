С «Ростова» сняли ограничение на регистрацию футболистов

В РФС заявили, что снимают сзапрет на регистрацию футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Прекратить производство по повторному заявлению аккредитованного посредника РФС Михаила Данилюка о применении санкций в отношении ФК "Ростов".

В связи с исполнением решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с клуба, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК "Ростов" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сказано в заявлении.

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в активе после 21-го матча. Команда отстает от «Зенита» на 7 очков.