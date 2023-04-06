«Краснодар» — «Ростов»: счет матча 1:1 (5:3 П), обзор голов

«Краснодар» — «Ростов» Фото: «Краснодар»
Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. На 23-й минуте матча Эдуард Сперцян открыл счет. Гости ответили точным ударом Романа Тугарева на 54-й минуте.
После этого началась серия пенальти, в которой «быки» оказались точнее и выиграли со счетом 5:3.
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Краснодар — Ростов 2:1
Голы: 1:0 Эдуард Сперцян (23'), 1:1 Роман Тугарев (54') Краснодар: Матвей Сафонов, Bachiessa J., Михайло Баньяц, Александр Черников, Джон Кордоба, Хуниор Алонсо, Кади Боржес, Кайо Панталеан, Кристиан Рамирес, Эдуард Сперцян, Сергей Волков Ростов: Сергей Песьяков, Данил Глебов, Егор Голенков, Виктор Мелёхин, Дмитрий Полоз, Данила Прохин, Александр Селява, Кирилл Щетинин, Александр Сильянов, Денис Терентьев, Роман Тугарев Предупреждения: Александр Селява (40'), Денис Терентьев (57'), Михайло Баньяц (61'), Виктор Мелёхин (69'), Эдуард Сперцян (69'), Кади Боржес (72'), Кристиан Рамирес (78'), Хуниор Алонсо (87')
Благодаря победе «Краснодар» сыграет во втором этапе полуфинала Кубка России Пути регионов.