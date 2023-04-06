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    Хави: Я переживал и более худшие ночи

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Барселона Реал Мадрид
    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после разгромного поражения команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом» (0:4).

    Хави
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    Хави

    Напомним, что в первом поединке этих команд в Мадриде победили каталонцы со счетом 1:0.

    «Это не самая худшая моя ночь. Команда сохраняла индивидуальность на протяжении всей первой части матча. Я переживал и более худшие ночи, когда мы не участвовали в турнирах.

    Мы должны вспомнить, где были в прошлом году. Чтобы выиграть титулы в Испании, нужно побеждать "Реал", если вы хотите победить, и в этом году мы должны соревноваться с ними. Это тяжелая ночь, но мы должны быть настроены позитивно», — приводит слова Хави AS.

    В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны». Матч состоится 6 мая.

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