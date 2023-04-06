Хави: Я переживал и более худшие ночи

Главный тренер «Барселоны»высказался после разгромного поражения команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом» (0:4).

Напомним, что в первом поединке этих команд в Мадриде победили каталонцы со счетом 1:0.

«Это не самая худшая моя ночь. Команда сохраняла индивидуальность на протяжении всей первой части матча. Я переживал и более худшие ночи, когда мы не участвовали в турнирах.

Мы должны вспомнить, где были в прошлом году. Чтобы выиграть титулы в Испании, нужно побеждать "Реал", если вы хотите победить, и в этом году мы должны соревноваться с ними. Это тяжелая ночь, но мы должны быть настроены позитивно», — приводит слова Хави AS.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны». Матч состоится 6 мая.