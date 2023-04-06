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    Карвахаль: Всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Барселона Реал Мадрид
    Защитник «Реала» Дани Карвахаль поделился эмоциями от гостевой победы во втором матче полуфинала Кубка Испании над «Барселоной» (4:0).

    Дани Карвахаль
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    Дани Карвахаль

    Напомним, что в первом поединке этих команд в Мадриде победили каталонцы со счетом 1:0.

    «Мы ехали сюда за победой, и что это возможно. Мы верили, и мы были лучшими. Что было ключевым в матче? Тренер предложил более атакующую игру с Лукой, Родриго, Вини и Каримом впереди, создавая моменты для взятия ворот, и мы хорошо использовали пространство.

    Я в восторге от этого результата. Всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника и оказаться в полуфинале Кубка. Безумно счастлив, но у нас еще есть важные задачи. Теперь будет думать о "Вильярреале".

    Бензема? В таком состоянии он может принести нам много пользы», — цитирует Карвахаля AS.

    В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны». Матч состоится 6 мая.

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