Карвахаль: Всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника

Защитник «Реала»поделился эмоциями от гостевой победы во втором матче полуфинала Кубка Испании над «Барселоной» (4:0).

Напомним, что в первом поединке этих команд в Мадриде победили каталонцы со счетом 1:0.

«Мы ехали сюда за победой, и что это возможно. Мы верили, и мы были лучшими. Что было ключевым в матче? Тренер предложил более атакующую игру с Лукой, Родриго, Вини и Каримом впереди, создавая моменты для взятия ворот, и мы хорошо использовали пространство.

Я в восторге от этого результата. Всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника и оказаться в полуфинале Кубка. Безумно счастлив, но у нас еще есть важные задачи. Теперь будет думать о "Вильярреале".

Бензема? В таком состоянии он может принести нам много пользы», — цитирует Карвахаля AS.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны». Матч состоится 6 мая.