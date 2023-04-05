Терюшков назвал причины неудач подмосковных «Химок»

Бывший министр спорта Московской областипрокомментировал ситуацию с подмосковнымив нынешнем сезоне.

Напомним, что в этом сезоне у подмосковного клуба сменилось три главных тренера.

«Самый обсуждаемый клуб — это "Химки", и причина такого обсуждения заключается в том, что клуб выбивается из привычного уклада, когда балом правят агенты.

За исключением "Краснодара" и "Химок", сейчас все клубы используют деньги либо бюджета Российской Федерации, либо госкомпаний. "Химки" — частный клуб, его инвестор, вкладывая деньги, хочет исключить манипулирование результатами и влияние агентов на игроков.

Футболисты должны играть, чувствуя свою принадлежность клубу. Понятно, что сейчас этого добиться сложно, но, насколько мне известно, существует пятилетняя концепция развития клуба, в рамках которой возможно достигнуть такой цели», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

«Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе.