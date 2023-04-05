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    Терюшков назвал причины неудач подмосковных «Химок»

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    Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с подмосковными «Химками» в нынешнем сезоне.

    Роман Терюшков
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    Роман Терюшков

    Напомним, что в этом сезоне у подмосковного клуба сменилось три главных тренера.

    «Самый обсуждаемый клуб — это "Химки", и причина такого обсуждения заключается в том, что клуб выбивается из привычного уклада, когда балом правят агенты.

    За исключением "Краснодара" и "Химок", сейчас все клубы используют деньги либо бюджета Российской Федерации, либо госкомпаний. "Химки" — частный клуб, его инвестор, вкладывая деньги, хочет исключить манипулирование результатами и влияние агентов на игроков.

    Футболисты должны играть, чувствуя свою принадлежность клубу. Понятно, что сейчас этого добиться сложно, но, насколько мне известно, существует пятилетняя концепция развития клуба, в рамках которой возможно достигнуть такой цели», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

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