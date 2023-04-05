Григорян назвал «Химки» черной дырой на карте российского футбола

Бывший тренер клубов РПЛпрокомментировал увольнениес поста главного тренера

«Я Гогниева воспринимаю намного серьезнее, чем те люди, которые пытаются определить его психологическое состояние. Такого нет в медицинском справочнике. Я понимаю, что это за состояние.

Не в лучший проект он ввязался. Чтобы увидеть, на что Гогниев способен как тренер, ему нужны не "Химки".

"Химки" — черная дыра на карте российского футбола, воронка, Марианская впадина, где только Юран смог чего‑то добиться», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.