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    Григорян назвал «Химки» черной дырой на карте российского футбола

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    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Я Гогниева воспринимаю намного серьезнее, чем те люди, которые пытаются определить его психологическое состояние. Такого нет в медицинском справочнике. Я понимаю, что это за состояние.

    Не в лучший проект он ввязался. Чтобы увидеть, на что Гогниев способен как тренер, ему нужны не "Химки".

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    • "Химки" — черная дыра на карте российского футбола, воронка, Марианская впадина, где только Юран смог чего‑то добиться», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

    «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.

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