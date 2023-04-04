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    Уткин: Не могу говорить о «Химках» серьезно

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    Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об отношении к «Химкам» в нынешнем сезоне.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Не могу говорить о "Химках" серьёзно. Это всё равно что удивляться, когда человек, начинающий день с бутылки водки, а заканчивающий двумя, умирает от цирроза печени. Это я про вылет "Химок".

    Это примерно одна и та же ситуация. Если "Химки" не вылетят, то будет некрасиво с их стороны. Это то, ради чего они работали весь год», — сказал Уткин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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    • В нынешнем сезоне «Химки» поменяли три главных тренера. Команду возглавляли Сергей Юран, Николай Писарев и Спартак Гогниев. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 4 очка.

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