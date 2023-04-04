Уткин: Не могу говорить о «Химках» серьезно

Известный спортивный журналиствысказался об отношении кв нынешнем сезоне.

«Не могу говорить о "Химках" серьёзно. Это всё равно что удивляться, когда человек, начинающий день с бутылки водки, а заканчивающий двумя, умирает от цирроза печени. Это я про вылет "Химок".

Это примерно одна и та же ситуация. Если "Химки" не вылетят, то будет некрасиво с их стороны. Это то, ради чего они работали весь год», — сказал Уткин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне «Химки» поменяли три главных тренера. Команду возглавляли Сергей Юран, Николай Писарев и Спартак Гогниев. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 4 очка.