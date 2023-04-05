Иванов обслужит матч «Спартак» — «Динамо», Кукуян назначен на игру «Локомотив» — «Зенит»

8 апреля (суббота)
«Торпедо» — «Факел»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ахмат» — «Урал»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.
«Спартак» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарёв.
9 апреля (воскресенье)
«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Александр Гвардис.
ЦСКА — «Химки»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.
10 апреля (понедельник)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Сергей Зуев.