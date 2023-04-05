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    Иванов обслужит матч «Спартак» — «Динамо», Кукуян назначен на игру «Локомотив» — «Зенит»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 22-го тура российской Премьер-лиги.

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    8 апреля (суббота)

    «Торпедо» — «Факел»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Ахмат» — «Урал»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

    «Спартак» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарёв.

    9 апреля (воскресенье)

    «Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Александр Гвардис.

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    • ЦСКА — «Химки»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Краснодар» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

    «Локомотив» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

    10 апреля (понедельник)

    «Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Сергей Зуев.

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