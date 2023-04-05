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    Гогниев об увольнении из «Химок»: Трезво смотрю на случившееся

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    Спартак Гогниев поделился мыслями после увольнения их «Химок». Клуб объявил о его уходе 3 апреля.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Трезво смотрю на случившиеся. В принципе, считаю, руководство приняло правильное решение, предложив мне расстаться. Судьба тренера в команде зависит от результата. А его, к сожалению, не было. В такой ситуации надо что-то предпринимать. Любая перемена, встряска идет на пользу коллективу. Одна история заканчивается, начинается вторая. На душе тепло, никаких обид нет. Мы нормально пообщались с руководителем клуба Туфаном Садыговым, который всегда меня поддерживал. Своей работой в целом я доволен.

    Многое успели сделать. За эти месяцы вместе с помощниками, спортивным директором просмотрели около 600 игроков. Да даже больше. Считаю, зимой "Химки" хорошо укрепились, пополнились квалифицированными исполнителями. Другой вопрос — в сыгранности. Все-таки футболисты приезжали к нам в разное время, в разном состоянии. Да и тяжело было сразу же добиться игровой дисциплины. Кроме того, сказывался языковой барьер. Ну и травмы вмешались», — цитирует Гогниева СЭ.

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