ЦСКА — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

Все решилось на 90+2-й минуте поединке, когда автоголом отметился Гленн Бейл.
Первая игра в Самаре закончилась со счетом 2:2.
Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ
ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Бейл, 90+2 — в свои воротаЦСКА: Тороп, Гайич, Мойзес, Виллиан Роша, Агапов (Дивеев, 90), Зайнутдинов, Кучаев (Медина, 61), Мендес, Обляков, Заболотный, Чалов (Карраскаль, 61)«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Фернандо, Коваленко, Писарский, Цыпченко (Шитов, 86), Гарре (Чиркович, 90)Предупреждения: Евгеньев (20), Виллиан Роша (76), Карраскаль (81), Гайич (85)
Таким образом, ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.