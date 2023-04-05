ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманЛето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров
    Все новости спорта

    ЦСКА обыграл «Крылья Советов» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

    ЦСКА — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России ЦСКА Крылья Советов
    В полуфинале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА обыграл «Крыльев Советов» со счетом 1:0.

    ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА

    Все решилось на 90+2-й минуте поединке, когда автоголом отметился Гленн Бейл.

    Первая игра в Самаре закончилась со счетом 2:2.

    Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ
    ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (0:0, 1:0)
    Гол: Бейл, 90+2 — в свои воротаЦСКА: Тороп, Гайич, Мойзес, Виллиан Роша, Агапов (Дивеев, 90), Зайнутдинов, Кучаев (Медина, 61), Мендес, Обляков, Заболотный, Чалов (Карраскаль, 61)«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Фернандо, Коваленко, Писарский, Цыпченко (Шитов, 86), Гарре (Чиркович, 90)Предупреждения: Евгеньев (20), Виллиан Роша (76), Карраскаль (81), Гайич (85)

    Таким образом, ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» совершить камбэк?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вернется ли «Манчестер Юнайтед» к победам в АПЛ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • В полуфинал пройдут дортмундцы
  • «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры