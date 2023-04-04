Кассано: Индзаги пора выгнать из «Интера»

Бывший игрок сборной Италииподелился ожиданиями об игре «Ювентуса» и «Интера» в Кубке Италии.

«"Интер" и "Ювентус" на выходных провели дерьмовые матчи. Туринцы победили незаслуженно, у "Вероны" было три великолепных момента. "Интер" же — настоящая катастрофа. Игроки делают какие-то бредовые вещи.

Но поражения он не заслуживал, учитывая созданные моменты. Индзаги пора выгнать. От него надо избавиться, чтобы клуб смог сделать шаг вперед», — цитирует Кассано Calciomercato.

Первый полуфинальный матч между«Ювентусом» и «Интером» пройдет 4 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.